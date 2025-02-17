Muğla'da film gibi olay: Yıllarca baba dediği adam, öz babasının katili çıktı

Muğla'da filmleri aratmayan türde bir olay yaşandı. Akyaka'da annesi evliyken yasak ilişki sonucu dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin N., ablasının tartışma sırasında söylediği sözlerle hayatının şokunu yaşadı. Berrin N.'nin yıllarca baba dediği kişi, aslında öz babasının katili çıktı.

SIRRINI YILLARCA SAKLADI

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

ABLASININ İTİRAFI GERÇEĞE IŞIK TUTTU

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine iyice Berrin N. büyük bir şok yaşadı.

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Soybağı reddi davası için Berrin N.'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir A.'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Mahir A.'nın Berrin N.'nin babası olmadığı anlaşıldı.

MEZARLAR AÇILDI, ÖRNEKLER KARŞILAŞTIRILDI

Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı. Açılan davada 41 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mustafa Uyanık ile Fatma A.'dan alınan örnekler Berrin N.'den alınan örnekler Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı.

DNA TESTİ SONUCU ŞOKE ETTİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Berrin N.'nin biyolojik babasının Mahir A. tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.

MEZAR İKİNCİ KEZ AÇILDI

Konu ile ilgili Sabah'a açıklamalarda bulunan Avukat Varol Turbay şöyle konuştu:

"Bu davada ilk alınan örneklerden yeterli DNA verisi çoğaltılamadığı için biyolojik babanın mezarını ikinci kez açarak örnek aldık. Adli Tıp Kurumu babadan alınan örneklerin yanı sıra anneden de örnek alınması yönünde rapor verdi. Bu nedenle kesin sonuç için annenin de mezarı açıldı. Bu şekilde kesin sonuca ulaşıldı.

"NÜFUSA GEÇME İŞLEMİ 10 YILI BULUYOR"

Bu davalarda AIHM kararları gereği DNA testi tek ve yeterli delil olmasına rağmen istinaf ve Yargıtay temyiz aşaması nedeniyle dava bitmesine rağmen nüfusa geçme işlemi 5-10 yılı buluyor. Bir de davanın başında soy bağının reddi davası açılıp aynı süreçler yaşanınca soy bağı davaları en az 10 yıl sürüyor.

Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi ve kötü niyetli temyizlerin önüne geçilmesi lazım. Yasada bu yönde birçok hüküm var. Kötü niyetli temyiz yaparak davayı uzatan taraf, karşı tarafın avukatlık ücretini dahi ödemek zorunda. Ayrıca kötü niyetli temyiz yapan taraflara disiplin para cezası da uygulanabiliyor. Bu maddelerin uygulanması yargılama süresini 7 yıldan 2 yıla indirecektir.

'DNA testini kabul etmiyorum, yeni DNA testi yapılsın' gibi soyut temyiz sebepleri asla kabul edilmemeli. Bu tip temyiz yapan taraflara ayrıca disiplin para cezası verilmesi gerekir. Hak arama hürriyeti kutsallığı sulandırılmamalıdır."