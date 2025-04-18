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 | Bengül Arıca

Kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 15 yaşındaki Gülden'i okul bahçesinde katletmişti!

Edirne'de yaşayan 15 yaşındali öğrencisi Gülden Coni okul bahçesinde eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 15 yaşındaki katil zanlısının, korkunç cinayeti günler öncesinden arkadaş grubunda yazdığı ortaya çıktı. Zanlı E.A'nın arkadaşlarına cezaevinde koğuş ağası olacağını ve arkadaşlarından iç çamaşırı istediği mesajlar kan dondurdu. İşte detaylar...

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Kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 15 yaşındaki Gülden'i okul bahçesinde katletmişti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 12:47

Korkunç cinayet 5 Nisan 2025'te Edirne'de yaşandı. 15 yaşındaki Gülden Coni lise bahçesinde buluştuğu eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki E.A. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü. Korkunç olayın ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.

Kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 15 yaşındaki Gülden'i okul bahçesinde katletmişti!

CİNAYETİ GÜNLER ÖNCESİNDEN ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ

Katil zanlısı E.A.'nın cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini arkadaş instagram grubunda paylaştığı ortaya çıktı. Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansıdı. Zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği görüldü.

Kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 15 yaşındaki Gülden'i okul bahçesinde katletmişti!
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ACILI BABA KORKUNÇ CİNAYİN DETAYLARINI ANLATTI

Baba Sami Coni de, kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyledi. Cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlatan baba Sami, "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor sonra yine eve gidiyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" ifadelerine yer verdi.

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#kadın cinayetleri
#Yaşam
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