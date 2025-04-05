Okul bahçesinde vahşet: 14 yaşındaki Gülden bıçaklanarak öldürüldü

Bir okul bahçesinde, ders zili değil çığlıklar yükseldi. 14 yaşındaki Gülden, iddiaya göre sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Edirne'de yaşanan bu dehşet olay, çocuk yaşta şiddetin acı bir yüzünü bir kez daha ortaya koydu.