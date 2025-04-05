Okul bahçesinde vahşet: 14 yaşındaki Gülden bıçaklanarak öldürüldü

Bir okul bahçesinde, ders zili değil çığlıklar yükseldi. 14 yaşındaki Gülden, iddiaya göre sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Edirne'de yaşanan bu dehşet olay, çocuk yaşta şiddetin acı bir yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kanlar içinde yatan kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden çocuğun 14 yaşındaki Gülden C. olduğu öğrenilirken, genç kızın sevgilisi olduğu öne sürülen E.A. tarafından bıçaklandığı iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüpheli E.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.