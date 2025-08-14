Kan donduran olay! 15 Temmuz şehidinin mezarına zarar verdi

İstanbul Sarıyer'de dün sabah saat 07.00 sıralarında İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan İstinye Mezarlığı’nda meydana gelen olayda, şüpheli T.D. (35), mezarlığa girip, 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın kabristanını tahrip etti. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda T.D’nin ikamet adresine operasyon düzenlendi.



ELİNDE KAZMA KÜREKLE YAKALANDI

Operasyonda T.D’yi evinde bulamayan ekipler, olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde izini sürdüğü T.D,’yi aynı mezarlığın içinde elinde kazma kürekle yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan T.D. ekiplere fiziki direnç gösterince kademeli zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen T.D. sorgusunda polis ekiplerine verdiği ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını beyan etti.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

T.D.’ ye yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda (GBT) mala zarar verme ,kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından T.D., adliyeye sevk edildi.