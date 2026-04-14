Kanlı hesaplaşmada karar çıktı: Belediye Başkan Adayı Ali Arslan’a müebbet hapis

Antalya’da alacak-verecek tartışmasında Hamit Sunbat’ın ölümüne neden olan eski belediye başkan adayı Durmuş Ali Arslan’ın yargılandığı davada hüküm açıklandı. Mahkeme, Arslan’ı "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından mahkum etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 23:58

Olay, 18 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek üzere iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Sebahattin Sunbat’ın 70 yaşındaki babası Hamit Sunbat tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sunbat, olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık hakkında, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarıyla dava açıldı.

HABERİN ÖZETİ

Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 18 Nisan 2025 tarihinde Antalya'nın Aksu ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi.
Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmeye gittiği sırada çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla ağır yaraladı.
Ağır yaralanan Hamit Sunbat, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Durmuş Ali Arslan, 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlamalarıyla yargılandı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Durmuş Ali Arslan'ı Hamit Sunbat'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca Sebahattin Sunbat'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, tehdit suçundan 18 bin TL adli para cezası ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 250 gün adli para cezası aldı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan, müştekiler Hayati Sunbat, Azize Sunbat, Sebahattin Sunbat, Enes Sunbat, Sibel Gökalp, Selma Haktanır ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve taraf avukatları esas hakkındaki beyanlarını sundu.

Savunmasında olay günü Sebahattin Sunbat’ın kendisine Konyaaltı’nda olduğunu ve zararının bir kısmını ödeyeceğini söylediğini ileri süren Arslan, Tamer Ertürk ile dertleşmek istediğini, iş yerine gitmesinde kasıt bulunmadığını savundu. Sebahattin Sunbat’a neden sürekli yalan söylediğini sorduğunu öne süren Arslan, "Önce Tamer, ardından Sebahattin üzerime doğru gelince geri çekilmeye başladım. Tamer beni geri çektiği sırada Sebahattin de ayağa kalkarak üzerime yürümek istedi. Sebahattin’den korktum, çünkü silahı olduğunu biliyordum. Ben oraya sadece zararımı konuşmak için gitmiştim. Bu sırada havaya ateş ettim. Geri çekilip uzaklaşmaya çalıştığım esnada Sebahattin bana 2-3 metre mesafedeydi. Benim silahı ona doğrultmak ya da isabet ettirmek gibi bir kastım yoktu. Sebahattin’e isabet etme ihtimali bulunsa da bunu istemedim, mermi maktule isabet etti. Daha sonra dışarı çıktım. Sebahattin bana küfredince dışarıda da havaya ateş ettim. Ardından yeniden içeri girerek ambulans çağrılmasını istedim. Ben kendimi savunmak istedim. Olayı nasıl olduysa o sinir ve korkuyla anlamadım. Benim Hamit Sunbat’a bir eylemim olmamıştır, ben acılarını paylaşıyorum. Bu olay taksirle gerçekleşmiştir, ben maktule bir eylemde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"BU OLAY PLANLI OLARAK YAPILMIŞTIR"

Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Mehmet Nasih Aydın
ise sanığın olay yerine hazırlıklı şekilde gittiğini savunarak, "Sanık silahı hazır bir şekilde gidip ateş etmiştir. Maktul oğlu için olay yerinde bulunmaktadır, bu olay kaza değildir bu olay planlı olarak yapılmıştır. Sebahattin’e ateş edip öldürmek için sanık oraya gitmiştir" dedi.
Aydın, hedefte sapma ve sekme iddialarını da kabul etmediklerini belirterek, "Sanığın ateş ettiği ortam kapalı bir ortamdır, dip dibe sıkışık oturan kişilere ateş etmiştir, bu hedefte sapma değildir, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca savunmanın sanığın maktulu tanımadığı yönündeki beyanları doğrudur ancak tanımıyor diye kimse kimseyi öldüremez" ifadelerini kullandı.

MAHKEME HÜKMÜNÜ AÇIKLADI

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Durmuş Ali Arslan’ı Hamit Sunbat’a yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın Sebahattin Sunbat’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, Tamer Ertürk’e yönelik tehdit suçundan verilen 6 ay hapis cezasını ise 18 bin TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, Arslan hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca taşıma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

