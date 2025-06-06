Kanser hastası 5 yaşındaki Elif Azra hayatını kaybetti! 4 gün önceki detay yürek yaktı

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu. Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.



BİNLERCE BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILMIŞTI

Kanserle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.