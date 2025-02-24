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 | Banu İriç

Kar tatili bitti, trafik başladı! İş çıkışı ve derbi çilesi İstanbul’u kilitledi

Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde zirveye çıktı. Kar yağışı sonrası buzlanma ve mesai çıkışı nedeniyle sıkışan yollar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye yetişmeye çalışan sporseverlerin de eklenmesiyle durma noktasına geldi. Köprüler, ana arterler ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk artarken, trafik haritası kırmızıya döndü.

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Kar tatili bitti, trafik başladı! İş çıkışı ve derbi çilesi İstanbul’u kilitledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 19:15

İstanbul’da kar tatilinin ardından buzlanma ve don uyarılarının yapıldığı haftanın ilk iş gününde, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev maç öncesi, İstanbul trafiği akşam saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışının ardından açılan yollar, bu kez de iş çıkışı ve derbi trafiğinin etkisiyle kilitlenirken, özellikle köprü girişleri ve stat çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Stada gitmeye çalışan taraftarlar ve maça yetişmek isteyenler dakikalarca trafikte beklerken, toplu taşımada da yoğunluk dikkat çekti.

AVRUPA YAKASI’NDA YOĞUNLUK ARTIYOR

D-100 kara yolunda Ankara yönüne doğru Beylikdüzü, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Çağlayan’da araçlar güçlükle ilerledi. Edirne istikametinde ise Zincirlikuyu-Mecidiyeköy ve Edirnekapı-Avcılar arasında trafik sıkışıklığı yaşandı.

TEM Otoyolu’nda Ankara istikametinde Esenyurt’tan Mahmutbey Kavşağı’na kadar yoğunluk gözlenirken, Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane bölgelerinde de trafik yavaşladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yönde de bağlantı yollarında sıkışıklık oluştu.

ANADOLU YAKASI’NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

D-100 kara yolunda Edirne yönüne doğru Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye’de, Ankara istikametinde ise Göztepe, Bostancı ve Maltepe’de yoğun trafik görüldü. TEM Otoyolu’nda Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelere kadar yoğunluk yaşanırken, ters yönde Sultanbeyli’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısına kadar sıkışıklık oluştu.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA KALABALIK VAR

Kar yağışı ve soğuk hava sonrası bazı bölgelerde buzlanmanın etkisini sürdürmesi nedeniyle trafikte ilerlemek zorlaşırken, aktarma noktalarındaki toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözlendi.

İBB CepTrafik haritasına göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 78, Anadolu Yakası’nda yüzde 90’a kadar yükselirken, kent genelinde ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11'LER KİMLER?
Galatasaray’ın bu akşamki derbideki muhtemel 11’inin Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen şeklinde olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlikle 63 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri olarak öngörülüyor. Son 9 maçta yenilmeyen ve 7 galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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