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 | Baran Aksoy

Okullar tatil haberleri peş peşe geliyor! 25 Şubat Salı günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Türkiye'nin birçok bölgesinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu illerden okullar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. İşte 25 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler..

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 17:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu raporuna göre; ülkenin birçok noktasında soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bazı illerde termometreler -30 dereceleri gösterirken kuvvetli yağışlardan sonra kar kalınlığı da bazı bölgelerde 1 metreyi aşmış durumda.

İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER

Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken tatil haberleri de peş peşe geliyor. Birçok ilde eğitim kar engeline takıldı. İşte 25 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha (25 Şubat) ara verildiğini duyurdu.

Tavlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir"

ORDU

Ordu'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (25 Şubat) ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BARTIN

Bartın'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın (25 Şubat) il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarıldı.

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