Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

İstanbul
Aniden bastıran yağışlar ve soğuk havalar İstanbul sınırına ulaştı. Düzce'de başlayan yoğun kar yağışı Marmara bölgesini etkisi altına aldı. AKOM'un yaptığı uyarılarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece altında olacağı paylaşıldı.
Türkiye'nin Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttırdı.
İstanbul sınırına dayanan kar yağışları özellikle Düzce'de etkili oluyor.
Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.
AKOM, sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerileyeceğini ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.