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 | Emir Yücel

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

Aniden bastıran yağışlar ve soğuk havalar İstanbul sınırına ulaştı. Düzce'de başlayan yoğun kar yağışı Marmara bölgesini etkisi altına aldı. AKOM'un yaptığı uyarılarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece altında olacağı paylaşıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 16:58

Türkiye'nin Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttırdı.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

İstanbul sınırına dayanan kar yağışları özellikle Düzce'de etkili oluyor.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

AKOM'DAN KRİTİK UYARI GELDİ!

Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

AKOM, sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerileyeceğini ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı
ETİKETLER
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#kış
#Yaşam
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