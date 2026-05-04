Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunda birçok il için sağanak ve kar uyarısında bulundu. Mayıs ayının başında adeta kış geri dönerken, kar yağışı da İstanbul'un kapısına kadar dayandı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Kara yolunda gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.