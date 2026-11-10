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Yaşam
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:39

Kara kış erken bastırdı, bir gecede buz kesti: Termometreler eksi 7'yi gördü

Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kış şartları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini artırdı. Elbistan ilçesine bağlı Sarıgüzel Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Kara kış erken bastırdı, bir gecede buz kesti: Termometreler eksi 7'yi gördü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel verilerine göre, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin tamamında gece sıcaklıklar sıfırın altına geriledi. Kahramanmaraş'ın en soğuk noktası eksi 6,9 dereceyle Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde sıcaklık eksi 5,9 dereceye kadar düşerken, Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece kaydedildi.

Kara kış erken bastırdı, bir gecede buz kesti: Termometreler eksi 7'yi gördü

ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Dondurucu soğuklar Elbistan'da günlük yaşamı da etkiledi. Gece boyunca etkisini sürdüren düşük sıcaklıklar nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Kara kış erken bastırdı, bir gecede buz kesti: Termometreler eksi 7'yi gördü

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Soğuk havanın etkili olduğu diğer ilçelerde de benzer manzaralar yaşandı. Ekinözü ilçe merkezinde hava sıcaklığı eksi 5,3 dereceye kadar gerilerken, Nurhak'ta termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.

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