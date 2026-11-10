Kara kış erken bastırdı, bir gecede buz kesti: Termometreler eksi 7'yi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel verilerine göre, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin tamamında gece sıcaklıklar sıfırın altına geriledi. Kahramanmaraş'ın en soğuk noktası eksi 6,9 dereceyle Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde sıcaklık eksi 5,9 dereceye kadar düşerken, Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece kaydedildi.

ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Dondurucu soğuklar Elbistan'da günlük yaşamı da etkiledi. Gece boyunca etkisini sürdüren düşük sıcaklıklar nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Soğuk havanın etkili olduğu diğer ilçelerde de benzer manzaralar yaşandı. Ekinözü ilçe merkezinde hava sıcaklığı eksi 5,3 dereceye kadar gerilerken, Nurhak'ta termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.