Karabük'te feci iş kazası! Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürdürülen asfaltlama çalışması sırasında işçilerden Servet Kayaoğlu ve Yasin Özgün bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Servet Kayaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Özgün'ün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.