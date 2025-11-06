Mersin'de korkunç iş kazası! Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda; beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışanlardan Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralanan Dikmen'i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.