Mersin'de korkunç iş kazası! Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda; beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışanlardan Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, ağır yaralanan Dikmen'i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.