Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Karaman'da bomba paniği! Yürekler ağza geldi

Karaman'da öğle saatlerinde bomba paniği yaşandı. Karaman Adalet Sarayı yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılmış valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizin boş olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:26

Karaman'da öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Karaman Adalet Sarayı yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılmış valiz gördü. Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da bomba paniği! Yürekler ağza geldi

Ekipler, şüpheli valizin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Karaman'da bomba paniği! Yürekler ağza geldi

ŞÜPHELİ VALİZİN İÇİ BOŞ ÇIKTI

Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği valize fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli valizin içi boş çıktı.

Karaman'da bomba paniği! Yürekler ağza geldi

Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Leyla Aydemir cinayeti davasında amca Yusuf Aydemir tutuklandı! Kendini böyle savundu
Rus Büyükelçi Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı Kanada'da yeni ismiyle ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.