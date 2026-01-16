Karaman'da bomba paniği! Yürekler ağza geldi

Karaman'da öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Karaman Adalet Sarayı yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılmış valiz gördü. Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli valizin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.

ŞÜPHELİ VALİZİN İÇİ BOŞ ÇIKTI

Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği valize fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli valizin içi boş çıktı.

Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.