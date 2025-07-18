Karaman'da korkunç olay! İki arkadaş başlarından vurulmuş halde bulundu

Karaman'da kan donduran bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Ümit Atalay'a ait park halindeki otomobilin yanında iki kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İKİ ARKADAŞ BAŞLARINDAN VURULMUŞ!

Adrese gelen ekipler yaptıkları incelemeler sonucu 19 yaşındaki Ümit Atalay ile 18 yaşındaki Rıfat Kalaycı'nın başlarından silahla vurularak ölmüş olduğunu belirledi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Pompalı tüfekle başlarından vurularak ölmüş halde bulunan Atalay ile Kalaycı'nın çocukluktan beri arkadaş oldukları, ikisinin de berber olduğu öğrenildi. Polis, arkadaşlardan birisinin diğerini vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.