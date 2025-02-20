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 | Bengül Büyükhan

Karaman'da korkunç olay! Kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu

Karaman'da meydana gelen korkunç olayda kaza yapan alkollü sürücü, polis merkezine götürülmek istendi. Ekip otosuna bindirilen 27 yaşındaki M.K. belinde bulunan tabancayla kendini vurdu. İşte detaylar...

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Karaman'da korkunç olay! Kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 07:41

Korkunç olay Karaman'da meydana geldi. 27 yaşındaki M.K idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde orta refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINDA KENDİNİ VURDU

M.K alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirildi. M.K, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VALİLİKTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi; "Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, orta refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

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