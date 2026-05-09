TGRT Haber
 Safa Keser

Karaman'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne trafik ekiplerince toplam 319 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

IHA
09.05.2026
saat ikonu 11:57
09.05.2026
saat ikonu 11:57

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Öğretmenevi yakınlarında ekipleri, 70 ACR 103 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü, motosikleti 703. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerince plakasına çeşitli maddelerden toplam 319 bin 965 lira para cezası kesilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edildi. Terk edilen motosiklet, polis incelemesinin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

HABERİN ÖZETİ

Karaman'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Karaman'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 320 bin lira para cezası kesildi.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Polis ekipleri, 70 ACR 103 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından motosikleti bırakarak yaya olarak izini kaybettirdi.
Motosiklet plakasına çeşitli maddelerden toplam 319 bin 965 lira para cezası kesildi.
Motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edildi.
Terk edilen motosiklet otoparka çekildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
