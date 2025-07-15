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 | Bengül Arıca

Kardeşini kurtarmak isterken kaybolmuştu! 17 yaşındaki gençten acı haber geldi

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'dan acı haber geldi. Gencin cansız bedeni uya girdiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu.

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Kardeşini kurtarmak isterken kaybolmuştu! 17 yaşındaki gençten acı haber geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 08:20

Kahreden olay Diyarbakır'da meydana geldi. Tahsin Alpaydıncı ve 3 oğlu önceki gün öğle saatlerinde 'nin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisine gitti. Serinlemek için suya giren oğullarından Ümit Alpaydıncı ve bir yakınları tehlikesi geçirdiğini gören baba Alpaydıncı, nehre girerek oğlunu ve yakınını kurtarmış, babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapılarak, suda kaybolmuştu. Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için , jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Kardeşini kurtarmak isterken kaybolmuştu! 17 yaşındaki gençten acı haber geldi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince su üstü ve su altında yürütülen arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, suya girdiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde Alpaydıncı'nın cansız bedenine ulaştı. Nehirden çıkarılan ceset, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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#diyarbakır
#arama kurtarma
#afad
#boğulma
#dicle nehri
#Yaşam
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