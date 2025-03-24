Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki kardeş arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavga sırasında A.Y., kardeşi Yunus Y'ye önce bıçakla saldırdı ardından da silahla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olayın adresi Adana. İki kardeş arasında başlayan miras tartışmasında kan aktı. 42 yaşındaki Yunus Y. ve 44 yaşındaki ağabeyi A.Y. arasında uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı, tarlada karşılaşmalarıyla yeniden alevlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., kardeşine bıçakla saldırdı ve ardından silahla ateş etti.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yunus Y., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yunus Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan A.Y. ve eşi S.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.