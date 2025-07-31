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 | Bengül Arıca

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede büyük şok yaşadı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Samsun'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Özkan Ünal hayatının şokunu yaşadı. Yapılan tahliller sonrası Ünal'ın karnında dev bir kitle fark edildi. Hemen ameliyata alınan hasta başarılı bir operasyonla ölümden döndü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:54

Samsun'da yaşayan Özkan Ünal karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 30 santimlik dev kitle olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Doktorların bile çok sık karşılaşmadığımız bir vaka olarak nitelendirdiği durum sonrası hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

DEV KİTLE AMELİYATLA ÇIKARILDI

30 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi. Pankreas, ve böbrekle ilişkili bölgede yer alan dev kitle, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede büyük şok yaşadı! Doktorlar bile şaşkına döndü

"ÇOK SIK KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR VAKA"

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Özkan Bey, hastanemize karında ağrı şikayetiyle geldi. Üroloji bölümüne başvurdu. Burada yapılan değerlendirmelerde hastanın karın içerisinde yaklaşık 30 santimetrelik bir kitle olduğu gözlemlendi. Bu kitle pankreas, karaciğer, böbrekle tamamen ilişkiliydi. Tabii, zor ve itina gerektiren bir ameliyattı. Bu tür vakalar çok nadir görülen, çok sık karşılaşmadığımız vakalardır. Gözden kaçırılmaması gereken ve ameliyatının titizlikle yapılması gereken vakalardır. Tüm hastalarımızda olduğu gibi cerrahisinde de erken teşhisin önemi ve rolünden her zaman bahsetmek gerekir. Hastamız kendisi bu durumun farkına vararak bize geldi. Bu tip rahatsızlıkları geciktirmemek adına kişilerin sık sık checkup, tahlil ve tetkiklerini doktorlara giderek yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede büyük şok yaşadı! Doktorlar bile şaşkına döndü

30 SANTİMLİK KİTLEYİ DUYUNCA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Hasta Özkan Ünal ise "Daha önceden top oynarken karnıma darbe geldi. İç kanama oluştu ve geçirdim. İkinci vakada da ağrılarım oldu. 5-6 gün sonra ağrılarım artınca hastaneye gelmek zorunda kaldım. Sağ olsun hocam her şeyimle ilgilendi. 30 santimlik kitleyi beklemiyordum, ben de çok şaşırdım" diye konuştu.

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ETİKETLER
#kanser
#ameliyat
#böbrek taşı
#karaciğer
#Sağlık
#Pankreas Kanserleri
#Kitle İmha Silahları
#Yaşam
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