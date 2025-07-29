Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Korku dolu kamerada

Samsun Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.