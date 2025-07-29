Karısını ve kızını katledip, intihar etmişti! Cinnetin bıraktığı acı: Ayrı yerlere defnedildiler

Adana'nın Çukurova ilçesine dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İnfaz koruma memuru Eyüp Verimli (36), maddi sorunlar nedeniyle yaşadığı bunalım sonrası eşi Merve (36) ve kızı Elif Verimli’yi (8) evlerinde tabancayla başlarından vurarak katletti. Verimli, ardından verimli aynı silahla hayatına son verdi. Olay sonrası yapılan otopsilerin ardından Merve ve Elif Verimli’nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

ANNE VE KIZI GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Gözyaşları içinde Buruk Mezarlığı’na getirilen anne ve kızı, yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Eyüp Verimli ise aynı mezarlıkta farklı bir alana defnedildi.

KÜÇÜK KIZI SON ANDA KAÇTI

Olayın perde arkasından maddi sıkıntılar çıktı. Bir süredir borçları nedeniyle bunalıma giren Eyüp Verimli’nin eşiyle maddi meseleler yüzünden sık sık tartıştığı öğrenildi. Olay günü çıkan şiddetli tartışmayı duyan komşular kapıya dayandı, çiftin küçük kızları Ş.E. (6) ise korkuyla evden dışarı kaçtı. Kapıyı kapatan Eyüp Verimli, yatak odasında önce eşini ardından da küçük kızını başlarından tek kurşunla vurarak öldürdü. Olay sonrası aynı silahla intihar etti.