Karne günü acı olay! 3 zayıfı olan lise öğrencisi intihar etti

Kayseri’de karne günü facia yaşandı. Karnesinde zayıfı olduğu için ailesiyle tartışan 15 yaşındaki liseli genç canına kıydı.

AĞABEYİYLE TARTIŞTI, PENCEREDEN ATLADI

Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan sitenin 6'ncı katında meydana gelen olayda, lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15) iddiaya göre, ağabeyi ile karnesinde 3 dersinin zayıf olması sebebiyle tartıştı.

Tartışma sonrası T.Ş. ikametinin penceresinde atladı. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ş.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. T.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.