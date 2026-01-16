Karneye yetişmeye çalışırken iki gençten acı haber geldi

Antalya'da iki lise öğrenci karne almak için okula motosikletle gitmek istedi. Viraja hızlı giren gençler aracın kontrolünü kaybedince savruldu. Kazada gençlerden biri hayatını kaybetti diğeri ise ağır yaralı durumda.

VİRAJA HIZLI GİRDİLER



Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarındaki kazada karne almak için yola çıkan iki lise öğrencisinin motosiklet yolculuğu faciayla sonuçlandı. İddiaya göre karne törenine yetişmek isteyen Hasan D. (16) ile arkadaşı Oğuzhan Y. S. (15), motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken viraja hızla girince kontrolü kaybetti.

Savrulan motosiklet refüje çarparak durabildi. Motosikletten fırlayan iki öğrencinin ayakkabıları ve montları etrafa saçılırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan öğrencilerden Hasan D. ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Y.S.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.