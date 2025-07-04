Kars'ta yollar bir anda beyaza büründü: Sürücüler hayret etti!

Kars-Selim karayolu dolu yağışıyla beyaza büründü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti...

Kars'ta etkili olan dolu yağışı Kars-Selim karayolunu beyaza bürüdü. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

HER YERİ KAPLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağışlar, Kars ve çevresinde etkili olmaya başladı. Özellikle Kars-Selim karayolu üzerinde yoğunlaşan dolu yağışı, kısa sürede her yeri kapladı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerken, trafik ekipleri güzergahta kontrollerini artırdı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından karayolu, beyaz örtüyle kaplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.