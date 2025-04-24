Kartal'da bir bina yıkım esnasında çöktü

Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde meydana geldi. 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde iyice hasar aldığı gerekçesiyle çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi.

Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.