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 | Baran Aksoy

Kartalkaya faciasından eşi ve çocuğuyla son anda kurtuldu! Mahkeme salonunda kahreden sözler

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve çocuğuyla birlikte kurtulan Gülnihal Temizkan'ın mahkeme salonunda söylediği sözler duyanları kahretti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:40

Bolu Kartalkaya'da 'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı faciasında ilk duruşma sürüyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 10'uncu günü müşteki beyanlarıyla başladı.

"KARDEŞİMİN CESEDİNİ TEŞHİS ETTİM"

Kafede aşçı olarak görev yaparken yangında yaşamını yitiren Eslem Uyanık'ın ablası Emel Uyanık, gözyaşlarıyla konuşmasına devam ederek, "Arayan kişi, ‘televizyonu açarsanız durumun vahametini anlarsınız' dedi. Gördükten sonra bayıldım. 'ya geldim ve kardeşimin cesedini teşhis ettim. Ben de SGK'da denetçiyim. Bu kadar basit bir iş değil bizim işimiz. Tek bir harfin açıklamasını yapıyoruz raporumuzda. Bu insanları görünce işimizi ne kadar düzgün yaptığımızı anlıyoruz" diye konuştu.

Kartalkaya faciasından eşi ve çocuğuyla son anda kurtuldu! Mahkeme salonunda kahreden sözler

"HAYATTA OLDUĞUMUZ İÇİN ŞÜKREDEMEZ HALDEYİZ"

Eşi ve çocuğuyla yangından kurtulan Gülnihal Temizkan, "Gece saat 03.29'da eşimin bağırmasıyla uyandım. Ben, eşim ve oğlumla otelde kalıyorduk. O sırada ben de ‘Bu kadar panik yapacak ne var?' diye camdan dışarı baktım. Durumun büyüklüğünü bakınca anladım. 2 kat yanıyordu. Koridora çıkarak ilerlemeye çalıştık. Zincir yaparak çıkmaya çalıştık. Dumanların içinde kaldık. Sonra geri döndük. Sonra eşim aracının anahtarını aşağıda bir kişiye attı. Bizim otomobil zaten yakındaydı, anahtarı alan kişiye aracı otele paralel şekilde park etmesini istedi. Saat 03.50 civarıydı, camlardan atladık. Pencerelerden çarşaflarla inen insanlar vardı. Alarm yoktu, içeride herhangi bir yönlendirme tabelası yoktu. Biz sola döndüğümüz için hayattayız. Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Davacıyım ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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