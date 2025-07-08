Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci günde sanık savunmalarıyla devam ediyor. Otelin muhasebe çalışanı tutuklu Cemal Özer savunmasında otelin genel müdürü olan Emir Aras ile yaptığı konuşmayı anlattı. Özer, "Emir beye tüm eksiklikleri tek tek anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı" ifadelerini kullandı.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Otel yangını faciasına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.

'BAŞIMIZA İŞ ÇIKARTTINIZ' DİYE KIZDI"

Savunmalara otelin muhasebe personeli Cemal Özer ile devam edildi. İtfaiyeden denetime geldiklerinde muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in talimatıyla itfaiye eri İrfan Acar'a refakat ettiğini belirten tutuklu sanık Cemal Özer ifadesinde "Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi. Elindeki formun rapor haline geleceğini ve kendi müdürü ile müdürümüzün konuşacağını söyledi. Benim aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdüm, eksiklikleri anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı. O gün aynı zamanda bakanlığın müfettişlerinin de denetimi olduğu için yangın denetimine ben refakat ettim. Daha sonra muhasebe işlerime devam ettim, sonraki süreçten bilgim yok" şeklinde konuştu.

"OTEL YÖNETİMİNDEN HABERSİZ İŞ VE İŞLEMLER YAPAMAYIZ"

Savunması için söz hakkı verilen şirketin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Kadir Özdemir, Gazelle Otel'de muhasebe müdürü olarak çalıştığını ifade ederek, "Şirket yöneticileri bana vekaletname vermiştir ama bunlar kısıtlıdır. Bu vekaletname ile borçlanma, tapu işlemi, araç alım ve satımı, para çekimi gibi şeyler yapamam. Otel yönetiminden habersiz iş ve işlemler yapamayız" dedi.

"İTFAİYE RAPORU ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Grand Kartal Otel'e sezonda 2-3 kez gittiğini dile getiren Özdemir, "Oradaki işleyişi otel sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ilerletiyor. Sezon başı otelin altındaki kafenin kiraya verildiğini duyduk. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz beni aradı, yangın itfaiye raporu alınması gerektiğini söyledi. Bolu Belediyesi'ne giderek müracaat ettim. Kafenin ismi yabancı diye otelin ismini verdim. Kontrol sonrası Emir Bey beni aradı, 'Bu eksiklikleri yapamayız, zaten işyeri açma ve çalışma ruhsatımız var' dedi. Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'i aradım ve Emir Bey'in belgenin iptal edilmesini istediğini söyledim. Sonra Ahmet Bey beni aradı, belgenin iptal edileceğini, tekrar kontrol edileceğini söyledi. Daha sonra Bolu Belediyesi'ne giderek tekrar müracaat yaptım, kafeyi kontrol etmişler. Benim yönetime katılma, imza atma yetkim yoktur bu sebeple yönetici değilim" diye konuştu.

"YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ"

Özdemir, yangın eğitimi ve tatbikatla ilgili soruya ise "Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapıldığını bilmiyorum, tahminen yapılmamıştır" yanıtını verdi. Sanığın çapraz sorgusuna duruşmaya verilen aranın ardından devam edilecek.