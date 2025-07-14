Kartalkaya'daki yangın faciasında şoke eden ifade! Kendi odasına su tutturmuş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin dava sürüyor. Yanan otelin SPA müdürü Özhan Gökner yangın anını anlattı. Gökner ifadesinde, "Saat 03.45 civarında Emine Ergül'ün merdivenle odasının camından indiğini gördüm. Emir Aras'ın kendi odası için ‘Biraz da şuraya su tutun' dediğini duydum. İtfaiye eri SPA bölümü için eksiklikleri söyledi. Eksiklikler giderilmedi" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin dava sürüyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci gününde müşteki ve tanık beyanları verildi. Sabah saatlerinde tek müşteki beyanıyla başlayan duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Grand Kartal A.Ş. bünyesinde çalışan personel tanık olarak dinlendi. Tek tek personele yetki sıralaması yaptırıldı.

"YANGIN ANINDA ALARM DUYMADIM"

3 yıldır otelde mutfak şef yardımcısı olarak çalışan tanık Nevzat Aydın, "Saat 03.00 sıralarında ‘Yangın var' diye bağırma seslerine uyandım. 3.katta kalıyordum, duman vardı dışarıya çıktığımda. Yangın anında alarm duymadım. Yangın eğitimi de bize verilmedi. Grill plate cihazı ızgara olduğu günlerde çalıştırılırdı, her akşam temizlenirdi. O gece fırınlanmış kuzu servisi vardı" dedi. Sonrasında ise tanık Nevzat Aydın'a yangının başladığı anlardaki güvenlik kamerası görüntüsü izletildi. Aydın, kamera görüntülerine göre, grill plate cihazının yerini tespit etti. Aydın, "Grill plate ve benmari cihazının saat 00.30'da açılmaması gerekir" dedi. Mahkeme başkanı, "Bu saatte açılmış ama?' diye sorunca Aydın, "Açılmaması gerekirdi" yanıtını verdi.

"ÜZERİMİZE TAHTA PARÇALARI DÜŞTÜ"

Kendileri uyandıran kişinin panik havasında olmadığını söyleyen SPA müdürü Özhan Gökner, "Olay saatlerinde 304 numaralı odada uyuyordum. Arkadaşlarımdan bir tanesi ‘yangın var' dedi. Panik havası yoktu. Kapıyı açtığımızda dumanlar vardı. Diğer yangın merdiveninden kayak odasına indim. O esnada otel çalışanlarından, ‘Ağabey çok büyük yangın var' burada dediler. Biz kayak odasından çıktık. Üzerimize tahta parçaları düştü" dedi.

"EMİR ARAS'IN, ‘BİRAZ DA ŞURAYA SU TUTUN' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Emir Aras'ın itfaiye personeline kendi odasına su tutturduğunu söyleyen Gökner, "İnsanları duydum, ‘camlardan bağırıyordu, yardım eden yok mu?' şeklinde. Bende atlamamaları gerektiğini söyledim. Yardım edeceğimi söyledim. Saat 03.38'de garaja geldim. Garajdan çıkmaya çalışanlar vardı. Biz ön tarafa geçtik. Biz herkes dışarı çıktı, bize sonra haber verildi zannettik. Sonra ön tarafta kimseyi görmedim. İtfaiyenin oraya hemen gelemeyeceğini biliyordum. 4 ve 5'inci katlara çıkmaya çalıştık. İnsanları kurtarmak için.

İndirebildiğimiz insanları camlara dayadığımız merdivenlerden indirdik. İtfaiye ve AFAD ekipleri bizden bilgi aldı. Oteli bildiğimiz için. Saat 03.45 civarında Emine Ergül'ün merdivenle odasının camından indiğini gördüm. Emir Aras'ın, ‘Biraz da şuraya su tutun' dediğini duydum. Zannedersem ki onun odasının olduğu kısımdı orası. İtfaiye eri SPA bölümü için eksiklikleri söyledi. Eksiklikler giderilmedi. Odalarda sigara içiliyordu. Duman dedektörlerinin aktif olduğunu görmedim" dedi.