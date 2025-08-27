Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Kasalarca domates çöpe dökülmüştü... Ticaret Bakanı'ndan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada infiale neden olan bir zincir markette kasalarca domatesin çöpe döküldüğü görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yapılan incelemenin sonucunu açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
16:07
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
16:14

, sosyal medyada yayılan ‘domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe döküldüğü' görüntülere ilişkin bir açıklama yayımladı.

GEREKLİ İNCELEME YAPILDI

Bakanlık, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren ilgili işletmesinde gerçekleştirildiğini ve görüntülerde yer alan ürünlerin reyonlarda salçalık veya sosluk olarak satıldığını açıkladı.

Kasalarca domates çöpe dökülmüştü... Ticaret Bakanı'ndan açıklama geldi

"TUTANAK VE FATURALAR TESLİM EDİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan ‘domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi' görüntülerine ilişkin olarak 26 Ağustos tarihinde Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiş olup; denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan ‘Salçalık Sosluk Domates' olarak satıldığı tespit edilmiştir. Firma kayıtlarının incelenmesiyle; 22-26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, bin 700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ettiğimizi; hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

Zincir marketteki kasalarca domates çöpe döküldü! Baskın yapılınca nedenini açıkladılar
