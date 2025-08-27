Zincir marketteki kasalarca domates çöpe döküldü! Baskın yapılınca nedenini açıkladılar

İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette kaydedilen görüntüler tepki çekti. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde domatesler çöpe dökülürken çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, görüntülere ilişkin Ataşehir'deki markette denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan "salçalık sosluk domates" olarak satıldığının tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, "Firma kayıtlarının incelenmesiyle, 22-26 Ağustos tarihlerinde işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Bakanlığın tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, hiçbir haksız ve usulsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

