İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

Adana'da 4 Şubat günü meydana gelen trafik kazasında tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, kaskı ve koruyucu ekipmanlarıyla hayatta kalmayı başarmıştı. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Aldanma, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:29
|
09.02.2026 10:29
09.02.2026
saat ikonu 10:29

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma, motosikletiyle kebap dağıtımına çıktığı sırada tırla çarpışmıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü, tır çekicisinin altında sıkışmıştı.

Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar sürücü Aldanma'yı sakinleştirmek isterken Aldanma, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" ifadelerini kullanmıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kurye, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.

Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

KAZAZEDE SÜRÜCÜ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosikletli Mesut Aldanma korkunç kaza anını anlattı. 26 yaşındaki sürücü, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım" dedi.

Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

"EKİPMANLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Koruyucu ekipmanlarının önemine değinen Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı tır beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Kaza anında içinden geçen duyguyu dile getiren Aldanma, "Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: 2025'te bir önceki yıla göre arttı
Havada sıra dışı panik! Ebeveynlerinin Wi-Fi erişim ismini değiştirdi: Yolcu uçağına, savaş uçakları eşlik etti
ETİKETLER
#Tir Kazası
#Adana Trafik Kazası
#Motosiklet Kurye
#Mesut Aldanma
#Koruyucu Ekipman Önemi
#Yaşam
TGRT Haber
© 2026 TGRT