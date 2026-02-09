Kaskı ölümden kurtarmıştı! Motosiklet sürücüsü kaza anını anlattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 Şubat Çarşamba günü feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma, motosikletiyle kebap dağıtımına çıktığı sırada tırla çarpışmıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü, tır çekicisinin altında sıkışmıştı.

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar sürücü Aldanma'yı sakinleştirmek isterken Aldanma, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" ifadelerini kullanmıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kurye, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.

KAZAZEDE SÜRÜCÜ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosikletli Mesut Aldanma korkunç kaza anını anlattı. 26 yaşındaki sürücü, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım" dedi.

"EKİPMANLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Koruyucu ekipmanlarının önemine değinen Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı tır beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Kaza anında içinden geçen duyguyu dile getiren Aldanma, "Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.