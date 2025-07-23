Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı

İstanbul
Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda 40 yaşındaki, 3 çocuk babası Alkan Ergin hayatını kaybederken; Süleyman E., Habib E. ve Ali E. yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayatını kaybeden Alkan Ergin’in cenazesi, dualar eşliğinde Yeşilköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınlarının ifadelerine göre, Ergin'in kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandığı öğrenildi.