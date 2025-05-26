Kaybı 150 bin liraya dayandı! Ama 17 gündür tüm ısrarlara rağmen çalışmıyor: Nedeni ise herkesi şoke etti

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu işe gitmek istediğinde bir sürprizle karşılaştı. Kepçesinin bomun kısmındaki kumru yuvasını gören Kuyucu, kuşlara kıyamadı. Hayvanları korkutmamak için 17 gündür kepçesini çalıştırmayan Kuyucu zararının 150 bin liraya dayandığını belirtti. Vicdanlı sürücü, kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı.

" 100 BİN TL - 150 BİN TL KAYBIM VAR"

Geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz, yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, bizde işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri. Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, ‘yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun’ diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar. Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi.