Kayıp cep telefonunun izini sürdü, dükkanın camını kırıp aldı

Bağcılar'da cep telefonunu kaybettiğini söyleyen 26 yaşındaki M.H.F Yüzüncü Yıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde sinyal alınca adrese gitti.

Kapalı olan telefoncu dükkanının camlarını kıran şahıs tezgahtan kendi telefonu olduğu cihazı alarak gitti.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları M.H.F. ile iş yeri sahibi M.N.D'yi emniyete götürdü.

M.H.F'nin iş yerinde oluşan zararı karşıladığı öğrenildi. Birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtilen taraflar emniyetten ayrıldı.