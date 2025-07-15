Kayıp olarak aranıyordu! Otelde ağır yaralı halde bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine akılalmaz bir olay yaşandı. Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki A.T'nin yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T’nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.

OTEL ODASINDA AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Otele giden polis ve jandarma ekipleri, A.T'yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu. A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.