Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki bir kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli şahıs, forkliftle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Dükkandaki kasalara yönelen şahıs, kasayı tek başına götüremeyince panik olarak çaldığı ziynet eşyaları ile kaçtı. Alarmın devreye girmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı.

HABERİN ÖZETİ Kayseri’de akılalmaz soygun! Çalıntı forkliftle kuyumcuya girdi, eşek sırtında kaçtı Kayseri'de maskeli bir şahsın forkliftle kuyumcu soygunu yapıp eşekle kaçtığı olayda, şüpheli M.Ç. yakalandı, çaldığı 150 gram altın topraktan çıkarılarak eksiksiz bulundu ve zanlı tutuklandı. Maskeli bir şahıs, Kayseri'de bir kuyumcuya forkliftle girerek kepengi kırdı. Dükkandan 150 gram ziynet eşyası çalan şahıs, olay yerinden eşekle kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen 26 yaşındaki M.Ç. yakalandı. M.Ç.'nin çaldığı altınları toprağa gömdüğü tespit edildi ve altınlar eksiksiz olarak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FORKLİFLE KEPENGİ KIRIP, TEZGAHI DEVİRMİŞ

Öte yandan, hırsızın forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve tezgahı devirdikten sonra altınları alarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın hırsızlık sırasında bere ve cerrahi maskeyle yüzünü gizlediği anlar da saniye saniye kaydedildi.

FORKLİFLE GELMİŞ, EŞŞEK İLE KAÇMIŞ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemelerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 26 yaşındaki M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç.'nin forklifle gerçekleştirdiği hırsızlık olayının ardından eşekle kaçtığı belirlendi. O anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ALTINLARI TOPRAĞA GÖMEN HIRSIZ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 150 gram altını alarak kayıplara karışan M.Ç. yakalandı. M.Ç.'nin altınları çaldıktan sonra toprağa gömdüğü belirlenirken, yapılan aramalarda altınlar eksiksiz olarak ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.