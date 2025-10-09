Kayseri'de hareketli gece! Rastgele yapılan denetimde 73 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde "Şehit Murat Akpınar Huzur-Asayiş Uygulaması" yaptı. Bin 250 polisin 66 noktada yaptığı uygulamada 73 kişi yakalandı.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bin 250 personelin katılımıyla "Şehit Murat Akpınar Huzur-Asayiş Uygulaması" yapıldı. İl genelinde 66 noktada gerçekleştirilen uygulamada 16 bin 197 şahıs ve 6 bin 298 araç sorgulandı, 397 park ve 136 umuma açık alan kontrol edildi. Uygulamada 257,12 gram uyuşturucu madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 490 adet gümrük kaçağı sigara paketi, 30 kilogram kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, 26 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

73 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, uygulama çerçevesinde 73 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi.

"HUZURU BOZANLARI YAKALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.