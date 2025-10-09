Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kayseri'de hareketli gece! Rastgele yapılan denetimde 73 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bin 250 polisle 66 noktada 73 kişi yakalandı. 73 kişiden 18'i yoklama kaçağı olan şahsa gerekli işlemler yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:39

İl Müdürlüğü il genelinde "Şehit Murat Akpınar Huzur-Asayiş Uygulaması" yaptı. Bin 250 polisin 66 noktada yaptığı uygulamada 73 kişi yakalandı.

Kayseri'de hareketli gece! Rastgele yapılan denetimde 73 kişi yakalandı

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bin 250 personelin katılımıyla "Şehit Murat Akpınar Huzur-Asayiş Uygulaması" yapıldı. İl genelinde 66 noktada gerçekleştirilen uygulamada 16 bin 197 şahıs ve 6 bin 298 araç sorgulandı, 397 park ve 136 umuma açık alan kontrol edildi. Uygulamada 257,12 gram madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 490 adet gümrük kaçağı sigara paketi, 30 kilogram kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, 26 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de hareketli gece! Rastgele yapılan denetimde 73 kişi yakalandı

73 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, uygulama çerçevesinde 73 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri'de hareketli gece! Rastgele yapılan denetimde 73 kişi yakalandı

"HUZURU BOZANLARI YAKALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu! 4 milyon hap ele geçirildi
Tokat'ta jandarma operasyonu! Şüpheliler hakkında tutuklama kararı
ETİKETLER
#kayseri
#polis
#uyuşturucu
#kaçakçılık
#suç
#emniyet
#yakalama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.