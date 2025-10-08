Tokat'ta jandarma operasyonu! Şüpheliler hakkında tutuklama kararı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde icra edilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 51 kök kenevir bitkisi, ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 dedektör, 1 elektronik terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 100 mililitre aseton ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.