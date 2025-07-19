Kayseri'de otel odasında şok ölüm!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir otel odasında kalan 65 yaşındaki A.A. ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Marif Sokak'taki bir otelde konaklayan A.A., uzun süre odasından çıkmayınca otel görevlileri durumu kontrol etti.

A.A.'yı hareketsiz yatarken bulan çalışanlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede A.A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Emniyet ekiplerinin incelemeleri sonrasında A.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.