Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Malatya Karayolu’nda Kuruköprü Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında, Ferhat Kaya yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede yolculardan Kadir Yalnız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 1’i ağır 4 yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.