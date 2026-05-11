Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip. Bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişi yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Keban Barajı’nda 7 yıl sonra bir ilk! Kapaklar açıldı, saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlanıyor Yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarındaki yüksek su girişi sonucunda Keban Barajı'nın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Keban Barajı ve HES, 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip. Barajın tahliye kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı. Bu kez 7 yıl sonra 4. kez tahliye kapakları açıldı. Tahliye sırasında saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlandı. Kapakların açılmasıyla oluşan su akışı, bölgeye gelen ilgililer ve vatandaşlar tarafından izlendi.

7 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Keban Barajı’nın kapakları ilk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle açılmıştı. 7 yıl sonra 4. kez tahliye kapakları açıldı. Saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlanırken, baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan su akışını izlemek için bölgeye gelen ilgililer ve vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KAPAKLARIN AÇILACAĞINI DUYUNCA VATANDAŞLAR İZLEMEYE GELDİ

Vatandaşlardan Özcan Karadere, gazetecilere, Gaziantep'ten memleketi Giresun'a giderken Keban ilçesinden geçtiklerini, baraj kapaklarının açılacağını duyduğu için bölgede mola verdiğini söyledi.

Kurak geçen yıllardan sonra bu yıl bereketli yağışlarla barajların dolmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Karadere, "Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik. Bizim için güzel bir an oldu. Kapaklar açıldı, suyun akışını izledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ercan Tuncel de Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülkenin gurur kaynağı olduğunu, 7 yıl aradan sonra su kotunun maksimum seviyeye ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

YETKİLİLER DE İZLEDİ

Kapakların açılışını, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürü Bekir Kaya ve bazı kurumların yetkilileri de izledi.