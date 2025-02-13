Kemal Aksüzek'ten acı haber! Cansız bedeni bulundu

Isparta'da 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in kaybolmasının ardından, AFAD, JAK ve UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik bir arama kurtarma ekibi, yoğun bir çalışma yürütüyordu. Antalya'dan getirilen kadavra köpeğinin yanı sıra, arama kurtarma ve iz takip köpekleri de bu süreçte aktif olarak kullanıldı.

KEMAL AKSÜZEK'TEN ACI HABER

16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber geldi. Aksüzek'in cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

PINAR ERGÜNER'İN KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Haberin İçinden programının sunucusu Pınar Ergüner, acı haber verirken konuşmakta zorluk çekti. Canlı yayına bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Faik Yılmaz konuya ilişkin son detayları paylaştı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1889998175362019768

VALİ OLAY YERİNE GİDİYOR

16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunduğunu aktaran Yılmaz, ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Kemal'in ölümünün şüpheli ölüm olarak değerlendirildiğini belirten Yılmaz, Isparta Valisi'nin olay yerine gittiğini ve orada açıklama yapacağını aktardı.