Kemikli rampalarında facia! Hareket eden aracını durdurmak isterken canından oldu!

Karabük’ün Eskipazar ilçesi sınırlarındaki Kemikli rampalarında, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen otomobil hareket etmeye başladı. Aracına binerek durdurmaya çalışan sürücü Ünal Özdemir’e arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla yaşanan kazada hayatını kaybetti, araçtaki 3 yolcu ise yaralandı.

Kemikli rampalarında facia! Hareket eden aracını durdurmak isterken canından oldu!
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, el freni çekilmeyen aracına binmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemikli rampalarında facia! Hareket eden aracını durdurmak isterken canından oldu!

HAREKET EDEN ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı. Kazada aracına binmeye çalışan otomobil sürücüsü Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kemikli rampalarında facia! Hareket eden aracını durdurmak isterken canından oldu!

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan sürücü Ünal Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

