Karşı yola geçen traktöre feci şekilde çarptı! Korkunç kaza kamerada

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç kamerası tarafından kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.