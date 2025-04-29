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 | Bengül Arıca

Kendilerini MİT görevlisiyim diye tanıtıp 14 milyon liralık vurgun yaptılar!

Adana'da dolandırıcılar bu kez Suriyeli 6 kişiyi tuzaklarını düşürdü. Kendilerini polis, MİT mensubu, Göç idaresi personeli ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" vaadiyle 6 kişiyi kandırarak 14 milyon 106 bin TL vurgun yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 09:51

Dolandırıcılar bu kez "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" vaadiyle 6 yabancı uyruklu kişiyi dolandırdı. Adana'da, yaşları 35 ile 47 arasında değişen Suriyeli 6 kişi, "vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarının kayda geçirilmesi gerektiği" yalanıyla kendilerini polis, asker, savcı, MİT mensubu ve Göç İdaresi personeli olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılık olayının polise bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kendilerini MİT görevlisiyim diye tanıtıp 14 milyon liralık vurgun yaptılar!

14 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Toplamda 14 milyon 106 bin TL değerinde vurgun yapan dolandırıcıların kimlikleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şüpheliler Mahmut O. (28) ve Mustafa K. (30) bir otel odasında, Muhammet Ö. (33) otogarda kaçmaya çalışırken, Mahmut T. (19) ise benzer bir olayda para teslim alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli suçlamaları ret ederken 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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