18°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Daha önce eşi tarafından ilaç verilerek uyutulan ve defalarca bıçaklanan Necdet T.'nin başına gelenler şaşkına çevirdi. Yaşlı adam şimdi de bankta yattığı için üzüldüğü eşini eve alınca kendi evsiz kaldı. Eşine tokat atan Necdet T, ertesi sabah eşinin aldığı darp raporu ve uzaklaştırma kararı ile kendini yeniden sokakta buldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:21

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Necdet T.'nin yaşadıkları şaşkına çevirdi. Yalnızca 5 ay önce eşi tarafından barışma teklifiyle eve çağırılan adam ilaç verilerek 17 yerinden bıçaklanmıştı. Yaşlı adam ve eşinin vukuatları ise aylar geçmesine rağmen bitmiyor.

TARTIŞMALARIN SONU GELMEDİ

Evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istemesiyle başlayan tartışmalar Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandı. Necdet T'nin cezası sicili temiz olduğu için ertelendi. sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Necdet T, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Eşinin ısrarı üzerine ilk başta dairenin tapusunu ortak tapu olarak yaptırdı. Bunun üzerine Z.T. bir süre sonra evden ayrıldı.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

AYLARCA HURDA ARAÇTA YAŞADI

Eşi Z.T'nin "Evin tamamını vermezsen gelmem" sözü üzerine yuvasını kurtarabilmek için bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. 10 Ağustos 2024'te eşinin cep telefonunda başka bir erkekle samimi fotoğraflarını görmesinin ardından yaşanan bir tartışma sonrasında Z.T.'nin aldırdığı evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya başladı. O dönemde hakkında olduğu için eve yaklaşamayan, arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan Necdet T, yaklaşık 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamını sürdürdü.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

İLAÇ VERİP 17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak Necdet T'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen Necdet T, akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı. Bir süre sonra eşi Z.T.'nin darbeleri ile uyanan Necdet T, can havli ile kendisini evden dışarı attı. Komşularından yardım isteyen Necdet T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eşi Z.T. ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

PARKLARDA YAŞIYOR

Eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 17 bıçak darbesi yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Necdet T, yaklaşık 2 ay Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde fizik tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya dönen Necdet T, bu süreçte cezaevinde bulunan eşi Z.T.'nin şartlı tahliye edildiğini öğrendi. Eşine uzaklaştırma kararı verildiğini ve elektronik kelepçe takıldığını öğrenen Necdet T'ye eşinin bulunduğu konuma yaklaşması durumunda kendisini uyarması için bir cihaz verildi. Bir süre evinde yaşamını sürdüren Necdet T'nin tanıdıkları kendisine eşi Z.T.'nin parklarda yaşamını sürdürdüğü bilgisini verdi.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

HAYATI YİNE KARARDI

Eşinin parklarda yaşamını sürdürmesine gönlü elvermeyen Necdet T, Z.T.'yi şehir merkezinde bir parkta bankta yatarken buldu. Bir kadının parklarda yaşamını sürdürmesine vicdanı elvermediği için Z.T. hakkında ki uzaklaştırma kararını kaldırtan ve elektronik kelepçeyi çıkarttıran Necdet T, tekrar eşi ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre eşi ile birlikte normal bir yaşam süren Necdet T'nin hayatı geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası yeniden kabusa döndü. Eşi ile birlikte alkol aldıkları bir akşam Z.T.'nin daha önce ilişki yaşadığı şahısla olan münasebetlerini anlatmaya başladığını belirten Necdet T, eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada eşine bir tokat attığını belirten Necdet T, gece saatlerinde karakola giden eşinin darp raporu alarak hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırması ile yeniden kendisini sokakta buldu.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

"KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM"

Uzaklaştırma kararı sonrası evine yakın bir noktada bulunan içerisinde yaşamaya başlayan Necdet T, evden bazı eşyalarının polis ekipleri tarafından alındığı belirtti. Yaklaşık 1 haftadır park içerisine kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Necdet T. zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Eşi ile 2021 yılında elendikleri ve 1 yıl sonra evin tapusunu eşinin üzerine geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü belirten Necdet T, "4 yıldır bir tek canım kalmıştı. Onu da gel barışalım diyerek tiyatro ile beni eve götürüp çayıma uyku ilacı atarak uykumda 17 yerimden bıçakladı. Şu anda Türk Halk Müziği türkülerinden en sevdiğim şarkı ‘Kendin ettim, kendim buldum" dedi.

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADI, EVE ALDI

Dostlarının kendisini sürekli uyardığını söyleyen Necdet T, "Dostlarım bana sürekli ‘Bundan kurtul, bu sana çok daha büyük belalar açacak' dedi, dinlemedim. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde 82 dikiş atıldı vücuduma, 6 gün yoğun bakımda kaldım. Öldürmeyen Allah, öldürmedi. 60 gün Isparta'da hastanede kaldım. Tüburcu olup Antalya'ya geldiğimde polis bana cihaz vereceklerini söyledi. Eşim Z.T:'ye elektronik kelepçe takıldığını onun cihazını vereceklerini söylediler. Antalya'da parkta banklarda yattığını duydum. Gidip polise başvurarak aradık. Bankta uyuduğunu gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı

Kendisini 17 yerinden bıçaklayan karısını bankta yatarken gördü! Verdiği karar hayatını kararttı

"EVE GETİRDİM, İLK FIRSATTA BENİ SOKAĞA ATTI"

Bir kadının banklarda uyumasına vicdanının elvermediğini belirten Necdet T, "Burası Antalya, bir kadının banklarda uyumasına vicdanım elvermedi. Uğursuzu var, arsızı var. Ertesi gün avukatıma avukatıma bile söylemeden gidip elektronik kelepçesini çıkarttırdım. 17 bıçak yememe rağmen, toplumu karşıma aldım. Dilekçe verdim, uzaklaştırma kararını kaldırttım. Eve getirdim, ilk fırsatta beni sokağa attı. Birlikte balkonda oturuyorduk, alkolde alıyorduk. Beni aldattığı şahısla ilgili bütün ilişkisini detayları ile anlatmaya başladı. ‘Sus, duymak istemiyorum" dedim. Israrla bütün ayrıntıları ile anlattı" şeklinde konuştu.

PARKTA ÇADIRA YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu olayın sonucunda çıkan tartışmada eşine bir tokat vurarak evden kovduğunu söyleyen Necdet T, "Bir gün sonra kapımı polisler çaldı. Eşimin darp raporu alarak uzaklaştırma kararı aldırdığını ve evi terk etmem gerektiğini söylediler. Bir haftadır dışardayım. Beni aldatma ilişkisini asla kabul edemem. Eşyalarımı istedim vermedi. Yasağı ihlal etmemek için mahallenin çocuklarını gönderdim. Çocukları azarlayıp kovdu. En son dün 112'yi aradım. Ekim ayında olduğumuzu üşüdüğümü, yardım etmelerini istedim. 2 polis memuru geldi, durumumu onlara da izah ettim. Gidip eşyalarımı aldılar. Birlikte eşyaları indirdik. Buraya getirdim, çadırı kurdum. Çöpten bulduğum kovaya su doldurup güneşe koyuyorum. Ilıklaşınca başımı yıkıyorum" dedi.

