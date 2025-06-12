Kene kabusu sürüyor! Kayseri'de 1 kişi daha hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran 3 çocuk annesi kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu giderek ağırlaşan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Bu kez acı haber Kayseri'den geldi. Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.