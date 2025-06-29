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 | Murat Makas

Kenenin baş düşmanı! Yüzlercesi doğaya bırakıldı

Türkiye genelinde artan kene tehdidine karşı önlemler alınıyor. Keneyle mücadele kapsamında yüzlerce keklik doğaya salındı.

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Kenenin baş düşmanı! Yüzlercesi doğaya bırakıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 11:22

Yurt genelinde kene vakaları sebebiyle ölümler artıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi sebebiyle Sivas ve Yozgat’ta kırmızı alarm verildi, 2 vatandaş hayatını kaybetti. Doğada kene yayılımını önlemek için bazı tedbirler alınıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Kemal Can, AA muhabirine, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nun kurulduğu 2009'dan bu yana kınalı ve çil keklik ürettiğini söyledi.

Kenenin baş düşmanı! Yüzlercesi doğaya bırakıldı

İstasyonda bugüne kadar 137 bin kınalı ile 39 bin 600 çil keklik üretildiğini vurgulayan Can, "DKMP Genel Müdürlüğümüzün yıllara göre programları oluyor. Türkiye'de çil keklik üreten tek tesisiz. Bölge müdürlüklerimizin arazi çalışmaları neticesinde DKMP Genel Müdürlüğümüze teklifte bulunuyor. Yapılan değerlendirme sonucunda üretimini yaptığımız keklikler, ülkemizin çeşitli yerlerinde doğaya salınıyor." diye konuştu.

"SALIM YAPTIĞIMIZ YERLERİ 3 YIL AVA KAPATIYORUZ"

Bu yıl planlanan 6 bin kınalı ile 3 bin çil keklik üretiminin yapıldığına değinen Can, şunları kaydetti:
"Çil keklikler, habitatları gereği genellikle Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da, kınalı keklileri de daha çok Denizli, Muğla, Manisa ve Afyonkarahisar'da doğayla buluşturuluyor. Kekliklerin salınımında genellikle suya yakın yerler tercih ediliyor. Salım yaptığımız yerleri üç yıl ava kapatıyoruz. Kekliklerin oralarda tutunmaları ve üremelerini hedefliyoruz. Avcılarımızdan da bu konuya riayet etmelerini istiyoruz."

"DAHA ÇOK BÖCEKLE BESLENİYORLAR"

Can, DKMP Genel Müdürlüğünün keklik üretip doğaya salma amacının ekosistemin desteklenmesi ve türün devamının sağlanması olduğunu söyledi. Kekliklerin doğadaki biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Can, sözlerini şöyle tamamladı:

Kenenin baş düşmanı! Yüzlercesi doğaya bırakıldı

"Bu konu da kekliklerin beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Keklikler, genellikle bitkiler ve böceklerle besleniyor. Özellikle palazlık dönemlerinde, daha çok proteinle beslenmesi gerekiyor. Daha çok böcekle besleniyorlar. Süne ve kene gibi. Bu da kuşu, biyolojik mücadele açısından etkin hale getiriyor. Doğada ne kadar böcek yiyen kuş olursa, onların pandemi oluşturması ve yaygınlaşmasını engellemiş oluyor. Dolayısıyla biyolojik mücadelede keklikler kullanılmış oluyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Kene vücutta ne yapar?
Bir kene vücuda bulaştığında, koltuk altlarına, kasıklara veya saçlı ya da yoğun kıllı bölgelere göç ederler. Beslenmek için uygun bir nokta bulduklarında cildi ısırırlar ve kan emmeye başlarlar.Kan emerek beslenen diğer haşere türlerinin aksine keneler konaklarını ısırdıktan sonra vücuda bağlı kalırlar.
ETİKETLER
#pandemi
#Cumartesi sabahı
#Ev yapımı pizza, Cumartesi akşamı
#kene
#Süne
#Biyolojik Mücadele
#Keklik
#Doğa Koruma
#Yaşam
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