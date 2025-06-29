Sivas'tan acı haber! Kene bir can daha aldı

Türkiye genelinde keneden ölüm riski vatandaşları tedirgin ediyor. Kene vakası sebebiyle Yozgat’ta bir vatandaş hayatını kaybetti, Sivas’ta da bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı. Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

